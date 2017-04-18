Сыктывкарец Вадим Малыгин подписал контракт с М-1 Global

Боец смешанных единоборств из сыктывкарского клуба «Север» Вадим Малыгин заключил долгосрочный контракт с организацией М-1 Global. Как рассказал президент Федерации смешанных единоборств Республики Коми Петр Суворов, наряду с Вадимом Малыгиным организация «подписала» американца Брэндона Хэлси (он сразится за титул организации с Александром Шлеменко), бразильского ветерана турниров UFC Ронни Маркеса, лидера клуба Ural Top Team и команды «Рать» Руслана Рахонкулова и немецкого тяжеловеса Франка Кортца.

«Это долгожданное событие для нашей федерации. Вадим Малыгин — пионер для смешанных единоборств Сыктывкара и пробивает дорогу всей команде «Севера». Яркая победа на февральском турнире М-1 позволила подписать долгосрочный контракт. Это отличный шанс для бойца зарекомендовать себя и, надеюсь, Вадим Малыгин его оправдает», — подчеркнул Петр Суворов.

Напомним, в рамках М-1 Вадим Малыгин провел три боя: победа, ничья и поражение. В крайнем поединке сыктывкарец нокаутировал бразильца Денеса Карвальо.

***M-1 Global — одна из ведущих ММА (Mixed Martial Arts – смешанные единоборства) организаций в мире, имеющая офисы в России, Голландии, США, Корее, Японии, Украине. Бренду М-1 уже более 15 лет. Начав с небольших турниров в 1997 году, Лига М-1 выросла в глобальную международную организацию. Среди международных звезд ММА, которые выступали и выступают под знаменем М-1 — Федор Емельяненко, Джефф Монсон, Педро Хиззо, Андрей Арловский, Александр Емельяненко, Гегард Мусаси, Алистар Оверим, Бен Ротвелл, Мелвин Манхуф, Роман Зенцов, Денис Канг, Мартин Кампманн, Амар Сулоев, Чалид Арраб и многие другие.

Турниры M-1 построены по принципу пирамиды. Это позволяет любому молодому и трудолюбивому бойцу достигнуть вершины смешанных единоборств.

По сообщению Минспорта РК