Сыктывкарка стала абсолютной чемпионкой в жиме лежа без экипировки на чемпионате Восточной Европы по пауэрлифтингу

Девушка стала первой в еще двух номинациях. Сыктывкарская спортсменка Дарья Фатыхова успешно выступила на чемпионате Восточной Европы IPL по пауэрлифтингу, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, с собственным весом в 55,9 кг в весовой категории до 56 кг (возрастная группа юниорок, от 20 до 23 лет) сыктывкарка стала первой в пауэрлифтинге без экипировки с результатом 292,5 кг, первой в приседе без экипировки с результатом 110 кг, а также абсолютной чемпионкой в жиме лежа без экипировки с результатом 62,5 кг.

Данные результаты – это перевыполнение норматива мастера спорта.

«Это мой первый старт такого масштаба и я своим результатом довольна. Знаю, что это далеко не максимум и могу еще больше, так что впереди много работы. Не за горами чемпионат мира, где хочу еще улучшить свой результат. Спасибо моему тренеру и всем близким за веру в меня, а также отдельные слова благодарности людям, которые внесли огромный вклад в мою подготовку», — подчеркнула Д.Фатыхова.