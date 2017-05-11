Сыктывкарка стала вице-чемпионом Европы по пауэрлифтингу

На Первенстве Европы по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров в испанском городе Малага Маргарита Васильева из Сыктывкара , выступая в составе сборной России, завоевала второе место. С общим результатом 410 кг спортсменка выполнила норматив мастера спорта международного класса, превысив его на 5 кг.

Как сообщил тренер Алексей Маляренко, Маргарита Васильева заняла второе место в приседании (160 кг), третьи места в жиме штанги лежа (160 кг) и становой тяге (150 кг).

«Для Маргариты Васильевой европейские соревнования – первые крупные международные состязания в спортивной карьере. Пауэрлифтингом она занимается всего один год и пять месяцев», — отметил Алексей Маляренко.

Теперь Маргарита Васильева будет готовиться к открытому Кубку Санкт-Петербурга «Белые ночи», который состоится в конце мая. Республику Коми на соревнованиях также представят победители и призеры Кубка Республики Коми по пауэрлифтингу Виталий Мартынюк, Иван Расторгуев, Артем Вейбле и Максим Алексеев.

По сообщению Минспорта РК