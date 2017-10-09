Сыктывкарки и ухтинцы победили на республиканском турнире по волейболу

В Сыктывкаре завершился Республиканский турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза Николая Оплеснина. В соревнованиях приняли участие пять мужских и шесть женских команд из Сыктывкара, Ухты, Инты и Усть-Вымского района.

За время соревнований женским командам предстояло провести четыре встречи. Кубок турнира забрала команда «Орбита» (Сыктывкар), которая не потерпела от соперников ни одного поражения. На втором и третьем месте расположились команды «Старт Единая Россия» и «СШОР№1» соответственно.

По результатам четырех встреч у мужчин сильнейшей оказалась команда «Ухта». Закончив все четыре матча со счетом 3:0, ухтинцы не оставили соперникам ни единого шанса на победу. На втором месте оказалась команда «Эжва», а интинские спортсмены стали бронзовыми призерами соревнований.

По сообщению Минспорта РК