Сыктывкарки Марина Черкасова и Елена Канева снова стали лучшими «пляжницами» Коми

В Эжвинском районе Сыктывкара прошёл Чемпионат Республики Коми по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. В соревнованиях участвовали 13 мужских и 7 женских пар. Чемпионат проходил по швейцарской системе – до двух поражений, которые автоматически отправляют команду за пределы четверки полуфиналистов.

Как рассказал главный судья соревнований Николай Патраков, среди женских команд «золото» завоевали Елена Канева и Марина Черкасова из Сыктывкара, повторив свой прошлогодний успех. Второе место у команды Сыктывдинского района Александры Гурих и Натальи Павлицкой. На третьем месте команда Печоры Татьяна Богданова и Ольга Желтикова.

Среди мужских парпервые два места у сыктывкарских спортсменов. Виталий Чупров и Денис Кутцев завоевали «золото», а Александр Некрасов и Григорий Вечерский – «серебро». Чемпионы прошлого года, ухтинцы Максим Поляков и Максим Худяев, заняли третье место.

Марина Черкасова, Елена Канева, Виталий Чупров и Денис Кутцев представят регион в начале августа на Чемпионате Северо-Запада России по пляжному волейболу в Пскове.

«Это будет разведка боем. Наши спортсмены впервые примут участие в соревнованиях Северо-Запада России. Выезд даст мощный толчок для развития пляжного волейбола в Республике Коми», — отметил главный судья соревнований Николай Патраков.

По сообщению Минспорта РК