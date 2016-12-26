Сыктывкарский «Строитель» потрепал нервы болельщикам

Сыктывкарский «Строитель» в рамках Высшей лиги России по хоккею с мячом сегодня, 26 декабря, дома сразился с «Волгой-Черемшан» (Ульяновск). Матч оказался для дружины из Республики Коми не из простых.

Начался он с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе лайнера ТУ-154 над Черным морем.

Впервые на своем поле сыктывкарцы оказались в роли догоняющих, когда гостям на исходе 28 игровых минут удалась редкая контратака – голкипер «Волги» отправил мяч через всё поле, где его принял Евгений Мельников и в ближнем углу переиграл вратаря «Строителя»: 0-1.

Хозяева поля счет сравняли усилиями Ивана Кораблина, хладнокровно реализовавшего 12-метровый удар, а за пару минут до перерыва Михаил Селедков буквально затолкал мяч за линию ворот гостей, которые с этим были категорически несогласны и даже несколько раз прилюдно «обласкали» арбитров не самыми приятными словами.

В дебюте второго тайма гостям вновь удалась разящая контратака, венцом которой стал бросок капитана команды Артема Бутенко: 2-2.

На это «Строитель» ответил серией точных и безумных по красоте выстрелов. Сперва после углового удара отличился Михаил Селедков, вогнавший снаряд между вратарем и стенкой, затем после розыгрыша свободного под крестовину радиоуправляемый мяч вонзил Иван Кораблин, а вскоре М.Селедков оформил хет-трик и снова после углового. На всё «Строителю» потребовалось ровно пять минут: 5-2.

Интрига в матче, правда, не умерла. Уже спустя неполные три минуты «Волга» ответила ударом Артема Гареева, а в концовке встречи взяла тайм-аут и бросилась на решительный штурм ворот хозяев. Однако смогла только сократить отставание до минимального: 5-4 – победа «Строителя» и завтра команды проведут ответный матч.

По сообщению Минспорта РК