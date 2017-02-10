Сыктывкарский «Строитель» забил 11 безответных мячей «Воднику-2»

Сыктывкарский «Строитель» в рамках очередного тура Высшей лиги России по хоккею с мячом на выезде переиграл архангельский «Водник-2».

В первом тайме команда из Республики Коми добилась уверенного преимуществе, поведя с разницей в пять мячей – отличились Дмитрий Евтюшин, Виталий Усов, Сергей Шебонкин и дважды Юрий Маринов. При этом 12-метровый удар не реализовал Иван Кораблин.

Во второй половине игры «Строитель» не сбавил обороты. Как итог, хозяева еще шесть раз вынимали мяч из своих ворот. Сперва реабилитировался Иван Кораблин, все-таки забивший с 12-метровой отметки. Затем хет-трик оформил Юрий Маринов, дубль в свой актив записал Никита Агафонов и еще один гол на счету вернувшегося после травмы Сергея Елфимова.

Точку в матче поставил Иван Кораблин: 0-11 – уверенная победа «Строителя». Завтра команды проведут ответный поединок.

По сообщению Минспорта РК