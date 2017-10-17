Тхэквондист из Коми стал чемпионом мира

Максим Шулепов из Республики Коми в составе сборной России стал победителем Первенства Мира по тхэквондо (МТФ) в командном спарринге среди юниоров. В финале команда России обошла соперников из Ирландии, занявших второе место. Сборные Польши и Белоруссии замкнули тройку лидеров.

Кроме этого, сборная России, заняла второе место в общемедальном зачете, уступив только ирландским тхэквондистам. На третьем месте спортсмены из Новой Зеландии.

Как сообщил тренер спортсмена Дмитрий Щапков, в соревнованиях участвовали 1144 человека из 62 стран.

«В тхэквондо выступление каждого участника может кардинально изменить общий результат всей команды как в положительную, так и в отрицательную стороны. Поэтому случайных людей в сборной страны не бывает. И само участие Максима Шулепова на турнире – уже большая победа. Что касается личного выступления, думаю, результат мог быть и лучше, тем более, что на Первенстве Европы Максим, соревнуясь с этими же соперниками, одержал победу. Но, как говорится, спорт есть спорт. Будем работать и сражаться за новые медали», — рассказал Дмитрий Щапков.

«Мне до сих пор не верится, что я стал свидетелем и участником такого грандиозного события, как Чемпионат Мира по тхэквондо. В первый день соревнований у меня были личные выступления, на которых, к сожалению, я не смог полностью проявить себя. В третьем кругу проиграл спортсмену из Германии. Было очень обидно, ведь так хотелось достичь своей цели и стать лучшим в своей категории. Но я не опустил руки и выдал высокий результат на следующий день в командном спарринге. Когда ты в команде, тебе легче настроиться на бой, твои коллеги поддерживают тебя и подсказывают, какие у соперника слабые стороны», — поделился Максим Шулепов.

Добавим, Максим Шулепов завершил выступления в юниорах, и на Кубке России по тхэквондо, который пройдет с 3 по 8 ноября в Москве, он будет выступать в составе мужчин.

«Кубок России даст старт новому циклу подготовки спортсмена к международным соревнованиям. Мы рассчитываем, что Максим попадет во взрослую сборную и будет представлять нашу страну на Кубке Европы», — отметил Д.Щапков.

По сообщению Минспорта РК