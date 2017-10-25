Третий день Чемпионата СЗФО: еще пять золотых в копилку сборной Коми

25 октября на Чемпионате СЗФО России по плаванию наши спортсмены завоевали 11 наград: 5 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали, сообщили в Федерации плавания Республики Коми.

Дмитрий Ануфриев выиграл на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Бронзу на этой дистанции завоевал Николай Леонтьев, уступивший второе место Ренату Кузьмину из Мурманской области.

Для Юлии Сноз золотой стала дистанция 200 метров вольным стилем. Серебряная медаль у Ирины Гриньковой из Архангельской области, бронза досталась Алисе Самойленко из Ленинградской области.

На дистанции 100 метров на спине Никита Михайлин добавил золотую медаль в копилку сборной Коми. Второе место занял представитель сборной команды Мурманской области Павел Самусенко. Бронзовую медаль завоевал Николай Зуев.

Стефания Щурова стала серебряным призером Чемпионата на дистанции 100 метров брассом. Золото и бронзу в этой дисциплине завоевали представительницы команды Ленинградской области. Победила Дарья Некрасова, замкнула тройку призеров Зоя Григорьева.

Бронзовую медаль на 50 метрах баттерфляем досталась Виктор Захарко. Победителем этой дистанции стал мурманчанин Павел Самусенко, на втором месте – Илья Иванов из Республики Карелия.

В эстафетном плавании 4х100 метров вольным стилем среди женских команд, верхняя ступень пьедестала досталась команде Республики Коми в составе Юлии Сноз, Анастасии Бондаренко, Ксении Швецовой и Елены Булоховой. Второе и третье места заняли Архангельская и Новгородская области соответственно.

В эстафете 4х100 метров вольным стилем мужская команда Коми в составе Никиты Миронова, Никиты Михайлина, Николая Зуева и Николая Пищулина осталась только второй, уступив чемпионство сборной Новгородской области. На третьем месте квартет Архангельской области.

Завершились соревнования третьего дня состязаниями среди женщин на дистанции 1500 метров вольным стилем. Победительницей здесь стала Елена Булохова. На втором месте Татьяна Сигина из Архангельской области. Бронзу дистанции завоевала Екатерина Белозерцева.

По сообщению Минспорта РК