Трое пловцов из Коми заявлены в сборную России

Федерация плавания России обнародовала состав участников и программу соревнований на этап Кубка мира FINA/airweave по плаванию, который пройдет со 2 по 3 августа в Москве на базе спортивного комплекса «Олимпийский».

В числе спортсменов сборной России заявлены пловцы Республики Коми Анастасия Иваненко (тренер Людмила Шаляпина), Никита Михайлин (Дмитрий Трапезников) и Юлия Сноз (тренеры Дмитрий Трапезников, Галина Кузьменко).

«Мы отправили сильных спортсменов, потому и цели у нас высокие. Для Никиты Михайлина – это место в финале соревнований, а от Юлии Сноз мы ждем медали. В 20-х числах июля спортсменка будет тренироваться в Болгарии в составе сборной России. Думаю, она хорошо подготовится и достойно выступит. Участие Анастасии Иваненко пока под вопросом, однако мы надеемся ее увидеть в составе команды», — рассказала заместитель директора Спортивной школы по плаванию «Орбита», тренер Татьяна Коровина.

Напомним, недавно Анастасия Иваненко заявила о завершении спортивной карьеры.

Программа соревнований включает заплывы на дистанции 50м, 100м, 200м, 400м, а также эстафету 4х50м.

Торжественная церемония открытия состоится 2 августа в 17.45.

По сообщению Минспорта РК