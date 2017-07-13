Трое пловцов из Коми заявлены в сборную России
Федерация плавания России обнародовала состав участников и программу соревнований на этап Кубка мира FINA/airweave по плаванию, который пройдет со 2 по 3 августа в Москве на базе спортивного комплекса «Олимпийский».
В числе спортсменов сборной России заявлены пловцы Республики Коми Анастасия Иваненко (тренер Людмила Шаляпина), Никита Михайлин (Дмитрий Трапезников) и Юлия Сноз (тренеры Дмитрий Трапезников, Галина Кузьменко).
«Мы отправили сильных спортсменов, потому и цели у нас высокие. Для Никиты Михайлина – это место в финале соревнований, а от Юлии Сноз мы ждем медали. В 20-х числах июля спортсменка будет тренироваться в Болгарии в составе сборной России. Думаю, она хорошо подготовится и достойно выступит. Участие Анастасии Иваненко пока под вопросом, однако мы надеемся ее увидеть в составе команды», — рассказала заместитель директора Спортивной школы по плаванию «Орбита», тренер Татьяна Коровина.
Напомним, недавно Анастасия Иваненко заявила о завершении спортивной карьеры.
Программа соревнований включает заплывы на дистанции 50м, 100м, 200м, 400м, а также эстафету 4х50м.
Торжественная церемония открытия состоится 2 августа в 17.45.
По сообщению Минспорта РК
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