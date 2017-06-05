Тяжелоатлеты Коми — лучшие по Северо-Западу России

Команда Республики Коми стала сильнейшей на Чемпионате Северо-Западного федерального округа России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в Приозерске Ленинградской области.

Как сообщил тренер-представитель Дмитрий Наговицын, мужская и женская сборная победили в общекомандном зачете среди восьми регионов России.

«В командном первенстве женская сборная набрала 81 очко и заняла первое место, опередив своих ближайших соперников из Вологодской области на 25 очков. Мужская сборная Республики Коми также стала лидером, набрав 156 очков. На втором месте — команда Новгородской области. У нее 155 очков», — рассказал Дмитрий Наговицын.

По сумме двоеборья в весовой категории до 63 кг первые два места у представительниц Сыктывкара: Ирина Евдокимова (тренер Олег Фролов, суммарный результат – 180 кг, ГБУ Республики Коми (РК) «Спортивная школа олимпийского резерва №2» (СШОР №2) завоевала «золото», а «серебро» — Наталья Петровнина (тренер Евгений Костин, суммарный результат – 160 кг, ГБУ РК СШОР №2). В весовой категории до 69 кг «золото» у Екатерины Исаковой (тренер Евгений Костин, суммарный результат — 180 кг, ГБУ РК СШОР №2).

У мужчин в весовой категории до 77 кг первое место завоевал Даниил Михайлов (тренер — Евгений Костин, суммарный результат – 280 кг, Сыктывкар, ГБУ РК СШОР №2). Спортсмен впервые выполнил норматив мастера спорта России. В весовой категории до 85 кг «золото» в копилку сборной принес Павел Панюков (тренер — Евгений Костин, суммарный результат – 315 кг, Сыктывкар, ГБУ РК СШОР №2). В весовой категории до 94 кг первое место завоевал Евгений Костин (тренер – Владимир Игнатов, суммарный результат — 320 кг, Сыктывкар, ГБУ РК СШОР №2).

Владислав Подолин из Троицко-Печорска в весовой категории до 56 кг занял третье место (тренер — Виталий Ялынычев, суммарный результат — 168 кг). С суммой 295 кг в весовой категории до 85 кг Иван Красивский занял второе место (Ижма, тренер — Дмитрий Наговицын). Он также впервые выполнил норматив мастера спорта России. Андрей Ляшенко завоевал «серебро» в весовой категории 105 кг с суммой 335 кг (тренер — Евгений Костин, Сыктывкар, ГБУ РК СШОР №2).

Сильнейшие спортсмены Чемпионата Северо-Запада примут участие в Чемпионате России по тяжелой атлетике в Чебоксарах в начале августа.

По сообщению Минспорта РК