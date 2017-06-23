Участники Олимпийского дня в Коми получат шанс поехать на Олимпиаду в Корее

24 июня по всей стране пройдет Всероссийский олимпийский день. В этом году он посвящен Олимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея). Олимпийский комитет России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» впервые проводит конкурс среди регионов «Флагман Олимпийской страны». Победитель конкурса будет определяться на основе данных о числе участников Олимпийского дня, зарегистрировавшихся на сайте ОлимпийскаяСтрана.РФ. Таким образом, чем больше участников спортивного праздника зарегистрируется на сайте, тем больше шансов у региона на победу в конкурсе.

Регион с наибольшим количеством зарегистрированных на сайте участников получит почетное звание «Флагман Олимпийской страны», а двое счастливчиков из этого региона полетят в феврале вместе с олимпийской командой на ХХШ Олимпийские зимние игры в Корею.

Для того, чтобы помочь своему региону победить в конкурсе, а самому получить шанс поехать на Игры-2018, нужно прийти на площадку проведения Всероссийского олимпийского дня в своем регионе и получить диплом участника у организаторов мероприятия. Затем нужно обязательно сделать свою фотографию с дипломом. После этого необходимо зарегистрироваться на сайте ОлимпийскаяСтрана.РФ и разместить там свое фото с дипломом.

Регистрация участников Всероссийского олимпийского дня будет открыта на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф с 24 июня по 10 июля 2017 года.

Напомним, 24 июня Республика Коми присоединится ко Всероссийскому олимпийскому дню, он пройдет в большинстве муниципальных образований региона.

В столице Республики Коми основной площадкой XXVIII Всероссийского олимпийского дня станет Республиканский стадион.

По сообщению Минспорта РК