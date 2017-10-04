Ухтинские хоккеистки отправятся в турне по Америке вместе со сборной России

В подмосковном Новогорске проходит учебно-тренировочный сбор женской сборной России по хоккею с шайбой. Всего в тренировочном процессе задействовано 28 игроков (4 вратаря, 10 защитников, 14 нападающих), в том числе и хоккеистки ухтинского «Арктик-Университета» — защитник Лиана Ганеева и нападающий Фануза Кадирова.

В рамках сборов запланированы тренировки на льду и в тренажерном зале. 8 и 9 октября сборная проведет два выставочных матча против команды Японии. А уже 10 октября россиянки отправятся в США, где проведут товарищеские встречи с клубами женской НХЛ.

Расписание матчей сборной России:

13 октября – Нью-Йорк Риветерс – Россия

15 октября – Коннектикут Уэйл — Россия

17 октября – Коннектикут Уэйл – Россия

18 октября – Бостон Прайд — Россия

21 октября – Бостон Прайд – Россия

22 октября – Нью-Йорк Риветерс — Россия

Полный состав сборной России:

вратари – Надежда Александрова («Торнадо», Дмитров), Мария Сорокина («Динамо», Санкт-Петербург), Надежда Морозова («Бирюса», Красноярск), Валерия Тараканова («СКИФ», Нижний Новгород);

защитники – Мария Баталова («Торнадо», Дмитров), Лиана Ганеева («Арктик-Университет», Ухта), Ангелина Гончаренко («Торнадо», Дмитров), Дарья Зубок («Торнадо», Дмитров), Екатерина Лобова («Бирюса», Красноярск), Екатерина Николаева («Динамо», Санкт-Петербург), Нина Пирогова («Торнадо», Дмитров), Светлана Ткачева («Торнадо», Дмитров), Анастасия Чистякова («Динамо», Санкт-Петербург), Анна Шибанова («Агидель», Уфа);

нападающие – Людмила Белякова («Торнадо», Дмитров), Елена Дергачёва («Торнадо», Дмитров), Евгения Дюпина («Динамо», Санкт-Петербург), Фануза Кадирова («Арктик-Университет», Ухта), Диана Канаева («Динамо», Санкт-Петербург), Екатерина Лихачёва («СКИФ», Нижний Новгород), Лидия Малявко («Бирюса», Красноярск), Элина Митрофанова («Агидель», Уфа), Елена Подкаменная («Бирюса», Красноярск), Галина Скиба («Торнадо», Дмитров), Ольга Сосина («Агидель», Уфа), Алёна Старовойтова («Торнадо», Дмитров), Анна Шохина («Торнадо», Дмитров), Алевтина Штарёва («Торнадо», Дмитров).

По сообщению Минспорта РК