Ухтинские хоккеистки в составе сборной России переиграли американок и сфоткались с Овечкиным

Женская сборная России по хоккею с шайбой проводит североамериканское турне, в ходе которого играет в сильнейшими клубами женской НХЛ. В составе национальной команды два игрока из ухтинского «Арктик-Университета» — Фануза Кадирова и Лиана Ганеева.

В стартовом матче турне россиянки сыграли с «Нью-Йорк Риветерс» и одержали непростую победу со счетом 3-2. Перед игрой девушки встретились с нападающими мужской сборной России Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым, которые готовились в Нью-Йорке к матчу «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Джерси Дэвилз».

Во второй игре, прошедшей 15 октября, сборная России сразилась с «Коннектикут Уэйл» и одержала уверенную победу: 8-2 – вторую шайбу в поединке забросила Фануза Кадирова.

Завтра, 17 октября, команды проведут повторный поединок. Расписание оставшихся матчей турне:

17 октября – Коннектикут Уэйл – Россия

18 октября – Бостон Прайд — Россия

21 октября – Бостон Прайд – Россия

22 октября – Нью-Йорк Риветерс — Россия

По сообщению Минспорта РК