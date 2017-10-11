Ухтинские студенты участвовали в форуме ГТО

Студенты УГТУ приняли участие в форуме «Знак ГТО — мой знак качества». Форум прошел в г. Зеленограде на базе Московского института электронной техники. Студентов разбили на шесть команд. Вместе им пришлось решать различные задания. Как спортивные, так и померяться силами в теоретических знаниях.

Участники выполняли нормативы ГТО, сражались в настольном футболе и теннисе, а также аэрохоккее и многом другом. Студентам также показали стадионы, на которых в следующем году сыграют лучшие футбольные сборные мира.

В качестве вип-гостя к ребятам на встречу была приглашена олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Татьяна Лебедева, которая ответила на вопросы студентов и вместе с другими членами жюри оценила команды в ток-шоу про комплекс ГТО.

По сообщению Минспорта РК