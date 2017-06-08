Ухтинский фигурист вошел в состав национальной сборной

Федерация фигурного катания России опубликовала состав сборной команды станы по фигурному катанию на коньках в сезоне 2017-2018.

В основной состав сборной России в мужском одиночном катании вошли Дмитрий Алиев, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Петров и Александр Самарин. В резерв — Сергей Воронов, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин.

Дмитрий Алиев уроженец города Ухта и лучший спортсмен республики по итогам марта этого года. Долгое время Дмитрий Алиев занимался фигурным катанием в ДЮСШ №1 родного города у тренеров Вячеслава Максимова и Лидии Родионовой. Сейчас тренеруется в академии фигурного катания в Санкт-Петербурге.

1 июня молодому человеку исполнилось 18 лет. За свою юношескую карьеру ему удалось достичь хороших результатов. Только в 2017 году Д.Алиев стал победителем юниорского Первенства России в Санкт-Петербурге и завоевал серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе. Эти победы стали достойным финалом юношеского спортивного пути и солидным фундаментом для вступления в ряды взрослых спортсменов.

Для Дмитрия Алиева олимпийский сезон начнется в Москве — он участник двух этапов серии Гран-при сезона 2017-2018, первый из которых пройдет в столице уже 20 — 22 октября. Также фигурист примет участие в 4 этапе Гран-при NHK Trophy, который пройдет в Осаке (Япония) 10 -12 ноября текущего года.

В каждом этапе серии Гран-при участвует по 12 одиночников (женщин и мужчин), 8 спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов. В серии Гран-при сезона 2017-2018 примут участие 134 представителя из 25 стран, — сообщает Федерация фигурного катания России.

Наталья Петрова, ИА «Комиинформ»