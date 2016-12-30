В Эжве открыли каток

Торжественная церемония состоялась 29 декабря и прошла при полных трибунах. Гостями праздника стали представители городской и районной администраций, депутаты города, спортсмены, любители зимних видов спорта.

От имени Правительства Республики Коми с поздравлением выступил министр физической культуры и спорта Николай Бережной, который выразил уверенность в том, что «двери катка будут открыты с утра и до позднего вечера». И.о. главы администрации Сыктывкара Владимир Голдин пожелал, чтобы дворец стал одним из любимейших мест отдыха эжвинцев. Руководитель администрации Эжвинского района Александр Калинин отметил большую значимость появления нового спортобъекта в районе, напомнив, что «последний самостоятельный спортивный объект в Эжве был построен в 1994 году».

Почетное право первыми опробовать новый лед, было предоставлено хоккеисту команды «Автомобилист» и учащейся фигурного отделения «Детско-юношеской спортивной школы «Северная Олимпия». После того, как символический ключ был передан директору дворца Артему Шабанову, начались показательные выступления юных спортсменов «Северной Олимпии».

Напомним, что размеры катка составляют 58×26 метров, единовременная пропускная способность — 120 человек, количество посадочных мест — 251. В новом ледовом дворце начнут работу два отделения спортивной школы — отделение фигурного катания и отделение хоккея с шайбой. В помещениях второго этажа будут располагаться кружки и секции по шахматам, хореографии, акробатике, откроется тренажерный зал. Сформирован тренерский состав. Начиная со 2 января дворец распахнет свои двери для массовых катаний.

По сообщению администрации Сыктывкара