В Коми подвели итоги конкурса «О тренере своем скажу я слово!»

В нем принимали участие обучающиеся учреждений физкультурно-спортивной направленности – это воспитанники МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Северная Олимпия», «Межрегиональная детско-юношеская спортивная общественная организация «Школа боевых искусств», ГБУ Республики Коми «Спортивная школа по конному спорту», ООО «Спортивный центр «СКАЛА», МУ «Спортивная школа № 1» г. Усинска, ГАУ Республики Коми «Спортивная школа по плаванию «Орбита», МБУ ДО «Корткеросская Детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Темп» г. Воркуты. Всего 28 юных спортсменов.

Конкурс проводился по трем номинациям: «Лучшая презентация о тренере-преподавателе»; «Лучший видеоролик о тренере-преподавателе» и «Лучшее сочинение о тренере-преподавателе».

Работы оценивались по критериям: соответствие тематике конкурса; информативность; логичность, последовательность, грамотность изложения материалов; оригинальность оформления.

В номинации «Лучшая презентация о тренере (тренере – преподавателе)» первое место занял Леонид Смирнов (МАУ ДО «ДЮСШ «Северная Олимпия», хоккей с мячом). Кристина Авдеева («Межрегиональная детско-юношеская спортивная общественная организация Школа боевых искусств», тхэквондо) обосновалась на второй позиции. Виктория Милохина (ГБУ РК «СШ по конному спорту», конный спорт) и Софья Ладанова (ООО «Спортивный центр «СКАЛА», скалолазание) разделили третье место.

«Лучшим видеороликом о тренере (тренере – преподавателе)» стала работа Дмитрия Вязова (ООО «Спортивный центр «СКАЛА», скалолазание). Полина Попова (МБУ ДО «ДЮСШ «Темп», г. Воркуты, фигурное катание на коньках) завоевала «серебро» в этой номинации. А творчеству Дмитрия Лопатина жюри присудило третье место.

Анна Горохова (ООО «Спортивный центр «СКАЛА», скалолазание) победила в номинации «Лучшее сочинение о тренере (тренере – преподавателе)», а Кристина Паршукова (ООО «Спортивный центр «СКАЛА2, скалолазание) и Илья Юшков (МБУ ДО «Корткеросская ДЮСШ», лыжные гонки) заняли второе и третье места.

Кроме этого, впервые организаторы оценили самых юных спортсменов, решивших сказать свои добрые слова наставникам.

По итогам номинации «Самый маленький спортсмен» жюри выделило работы Романа Лобанова («Межрегиональная детско-юношеская спортивная общественная организация Школа боевых искусств», тхэквондо), Анны Щеголевой («Межрегиональная детско-юношеская спортивная общественная организация Школа боевых искусств», тхэквондо), Макара Евдокимова («Межрегиональная детско-юношеская спортивная общественная организация Школа боевых искусств», тхэквондо), а также Екатерины Козловой («Межрегиональная детско-юношеская спортивная общественная организация Школа боевых искусств», тхэквондо), которая является самой маленькой участницей конкурса – девочке только исполнилось три года.

*** «О тренере своем скажу я слово!» — это ежегодный конкурс, проводимый Минспорта Республики Коми среди воспитанников учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в целях воспитания морально – нравственных качеств, чувства патриотизма у спортивной молодежи, налаживания взаимодействия семьи учащегося и спортивной школы, а также выявления конкурсантов, наиболее ярко и полно отразивших деятельность тренера-преподавателя.

По сообщению Минспорта РК