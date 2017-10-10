В Коми пройдут межрегиональные соревнования среди юных баскетболисток

Республика Коми примет баскетбольные Межрегиональные соревнования среди девушек 2001 и 2005 годов рождения. Такое решение приняла Российская федерация баскетбола. Турниры пройдут в столице Коми с 7 по 19 ноября.

В заветное число городов, где будут проходить матчи, Сыктывкар попал не случайно. В январе этого года столица Коми принимала Финал баскетбольного Первенства России среди девушек 2001 года рождения. И тогда, по оценке баскетбольных функционеров из РФБ, турнир прошел на высочайшем организационном уровне.

Напомним, задачу по привлечению в регион соревнований всероссийского уровня поставил перед Министерством физической культуры и спорта региона Глава Коми Сергей Гапликов.

«В середине октября у нас пройдут еще и межрегиональные соревнования Первенства России по баскетболу среди девушек 2003 года. Таким образом, всего будет четыре турнира. Мы высоком ценим доверие РФБ и сделаем все возможное, чтобы участники и зрители остались довольны организацией турниров. Проведение соревнований такого уровня, несомненно, способствует популяризации баскетбола в Республике Коми», — отметил министр физической культуры и спорта Республики Коми Н. Бережной.

За победу в турнире девушек 2005 года будут сражаться команды Санкт-Петербурга (СДЮСШОР №1 Калининского района), Вологды (СДЮСШОР №2), Кирова (СШОР №1), Мурманская (СДЮСШОР №8 им. Блохина), Ухты (СШ№2) и хозяйки паркета – команда Сыктывкара (СШОР «Юность).

По результатам Межрегионального этапа 28 команд из 8 квалификационных групп выйдут в полуфинальный этап Всероссийских соревнований. Из группы в Сыктывкаре в ½ финала заветную путевку получат три коллектива.

В возрастной категории 2001 года рождения у девушек в Межрегиональных соревнованиях примут участие 22 команды. Они разбиты на 4 группы. Помимо команды из Республики Коми, в турнире примут участие Санкт-Петербург-2, Москва-3, Новгородская область.

В Полуфинальном этапе Первенства России сыграют 18 команд. Это Санкт-Петербург-1, Москва-1, Московская область-1, Свердловская область-1 и 12 команд по результатам Межрегиональных соревнований (4 – из Перми, по 3 – из Воронежа и Ногинска, 2 – из Сыктывкара). А также 2 команды согласно решению отдела по организации и проведению детско-юношеских соревнований

«В наших командах тренерским штабом проведен хороший квалифицированный отбор – собраны игроки с приличными для этих возрастных категорий антропометрическими данными. Конечно, игрокам надо еще работать и работать, но, считаю, что им по силам показать достойный результат, тем более на домашнем паркете», — отметил исполнительный директор Федерации баскетбола РК Максим Чурсанов.

По сообщению Минспорта РК