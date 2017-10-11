В Коми стартовала Спартакиада учащихся

В регионе стартовала XIX Коми республиканская Спартакиада учащихся образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке», которая проводится с сентября 2017 года по июнь 2018 года.

1 этап (школьный) – проводится среди классов в общеобразовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов Республики Коми;

2 этап (муниципальный) – проводится в муниципальных районах и городских округах Республики Коми;

3 этап (зональный) – проводится в территориальных зонах Республики Коми;

4 этап (региональный) – проводится среди победителей муниципальных районов и городских округов Республики Коми.

*** Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляют Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Министерство физической культуры и спорта Республики Коми.

По сообщению Минобрнауки РК