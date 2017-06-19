В «Нике» появилась еще одна Яна

Сыктывкарская баскетбольная «Ника» продолжает активную трансферную кампанию в межсезонье. Вторым новичком дружины из Республики Коми стала мобильная центровая Яна Котова.

Последние пять сезонов Яна Котова провела в «Ростове-Дон-ЮФУ», являясь настоящим лидером команды. В прошлом чемпионате она вошла в тройку лидеров в борьбе за подборы. Также Яна Котова в пятерке лучших игроков Суперлиги по коэффициенту полезности игрока.

В составе «Ростов-Дон-ЮФУ» Яна Котова выиграла золотые медали Суперлиги-1 в сезоне 2013/2014. Также в составе этого клуба игрок имеет опыт выступления в Премьер-Лиге.

В сезоне 2016/17 игрок приняла участие в 45 матчах, проводя в среднем за игру 25 минут, набирая 10,5 очков и совершая 8 подборов.

«На прошедшей недавно пресс-конференции мы подчеркнули, что хотим усилить нашу игру в атаке. Яна Котова – это реальное усиление нашего нападения и агрессии под кольцом. Кроме того, стоит отметить, что наш новичок хорошо защищается. А учитывая то, что она очень сильна в борьбе за подбор, можно смело утверждать, что Яна является одной из лучших на позиции центрового в Суперлиге.

Необходимо также отметить мобильность игрока, что позволяет ей успевать поддерживать быстрые атаки своей команды», — подчеркнул генеральный менеджер «Ники» Максим Чурсанов.

Досье:

Яна Котова, нападающий-центровой, кандидат в мастера спорта.

Род. 4 сентября 1988 г., рост 187 см, вес 78 кг.

Выступала за «Ставропольчанку-Университет» (Ставрополь, 2005-2008 гг.), «Кубань» (Кропоткин, 2008-2012 гг), «Ростов-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону, 2012-2017 гг.).

Напомним, первым приобретением сыктывкарской «Ники» в межсезонье стала разыгрывающий Яна Паневина, перешедшая в Сыктывкар из омского «Нефтяника».

По сообщению пресс-службы БК «Ника»