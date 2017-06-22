В «Нике» появился еще один новый игрок

Сыктывкарская баскетбольная «Ника» объявила третьего новичка команды. Им стала Лидия Петина, которая может сыграть как атакующего защитника, так и разыгрывающего. Планируется, что в сыктывкарском клубе Лидия Петина будет играть именно на второй позиции – на данный момент единственным разыгрывающим в команде является Яна Паневина.

Отметим, что, как и Яна Паневина, Лидия Петина играла в столице Республики Коми. Более того, Лидия – воспитанница сыктывкарского баскетбола, прошедшая все ступени детско-юношеского спорта именно в Республике Коми.

В составе сыктывкарок Лидия Петина выступала с 2008 по 2011 годы и в сезоне 2012-2013, после чего перешла в «Ладогу» (Санкт-Петербург), с которой провела три сезона в Суперлиге-1 и крайний в Суперлиге-2. В Северной столице Лидия Петина за непродолжительный временной отрезок стала настоящим лидером и игроком основы.

В сезоне 2016-2017 Лидия Петина имела внушительную статистику в среднем за матч: 12,1 очка, 4,1 подбора, 3,6 передачи и 1,6 перехвата.

Несмотря на уже насыщенную карьеру, Лидия Петина – молодой универсальный игрок, ей всего 23 года.

«Мы внимательно следим за всеми игроками из Республики Коми, которые выступают в командах за пределами региона, благо, их можно пересчитать на пальцах одной руки. И, конечно, мы прекрасно знаем возможности Лидии Петиной. В первую очередь можно отметить её полезность, на обоих сторонах площадки. Также это уже опытный, но вместе с тем перспективный игрок, которой есть куда расти. Безусловно, во второй Суперлиге ей делать нечего и наши желания совпали – «Нике» нужен был ещё один достойный игрок на позицию разыгрывающей, а Лиде, думаю, необходимо было переходить в клуб, в котором она продолжит прогрессировать и расти как игрок», — подчеркнул генеральный менеджер клуба Максим Чурсанов.

Досье:

Лидия Петина, род. 8 августа 1993 года, кандидат в мастера спорта.

Рост 168 см, вес 51 км.

Напомним, ранее состав «Ники» пополнили Яна Паневина («Нефтяник», Омск) и Яна Котова («Ростов-Дон-Юфу», Ростов-на-Дону).

По сообщению пресс-службы БК «Ника»