В последний день Чемпионата СЗФО пловцы Коми завоевали 11 медалей

Сегодня, 26 октября, в Сыктывкаре в плавательном бассейне «Орбита» завершились Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа России по плаванию на короткой воде. В соревнованиях приняли участие 215 пловцов из Мурманской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской областей, Республики Карелия и Республики Коми.

В четвертый и заключительный день зонального Чемпионата по плаванию сборная команда Коми завоевала 11 наград: три золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

Никита Михайлин, Никита Миронов, Дмитрий Ануфриев и Данила Свистунов стали победителями эстафеты 4х100 метров комплексным плаванием и принесли региональной сборной золотую медаль. Второе место заняла команда Ленинградской области, третье – Мурманская область.

В этой же эстафете среди женщин команда Коми заняла второе место, уступив лидерство квартету Архангельской области. Серебро завоевали Полина Китаева, Стефания Щурова, Елена Булохова и Юлия Сноз. Бронзовыми призерами эстафеты стали пловчихи Ленинградской области.

Дистанция 800 метров вольным стилем среди мужчин покорилась пловцам сборной Коми. Победителем дистанции стал Владислав Муравьев, «серебро» завоевал Роман Михайленко, «бронзу» – Валерий Быков.

Юлия Сноз уверенно взяла золотую медаль на 400 метрах вольным стилем. Серебряным призером этой дистанции стала Елена Булохова. Третье место заняла Ирина Гринькова из Архангельской области.

Серебряную медаль Юлия Сноз также завоевала на дистанции 50 метров вольным стилем. Лучший результат на этой дистанции показала Алиса Самойленко из Ленинградской области. Замкнула тройку лидеров Ксения Василёнок из Новгородской области.

Для Никиты Михайлина серебряной стала дистанция 200 метров комплексным плаванием. Бронзовую медаль завоевал Никита Миронов. Победителем стал Егор Щемелёв, участник соревнований из Архангельской области.

Бронзовую медаль добавил в копилку сборной Коми пловец Дмитрий Ануфриев, замкнувший тройку призеров на дистанции 100 метров брассом. Золотую награду завоевал Тимофей Тулкин из Вологодской области, «серебро» – у Владислава Никитенко из Калининградской области.

По итогам соревнований будут сформированы команды для участия в Чемпионате России по плаванию (г. Казань, 18-22 ноября 2017г.), во Всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров и юниорок (г.Екатеринбург, 08-10 декабря 2017г.) и во Всероссийских соревнованиях по плаванию среди юношей и девушек (г.Астрахань, 17-20 декабря 2017г.).

По сообщению Минспорта РК