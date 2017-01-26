В сельских школах Коми создадут условия для занятий спортом

В соответствии с перечнем соответствующих мероприятий, утверждённых распоряжением Правительства Республики Коми от 24 января 2017 года №25-р, в 2017 году предполагается провести ремонтные работы в 10 сельских образовательных организациях, ещё в 4 сельских школах запланировано оснащение открытых спортивных сооружений спортивным оборудованием и инвентарём.

Данные мероприятия планируется реализовать на условиях софинансирования за счёт средств федерального (свыше 11 миллионов рублей), республиканского (5,8 миллионов рублей), а также муниципальных бюджетов.

Реализация мероприятий позволит увеличить долю обучающихся сельских школ, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, также привлечь к занятию физической культурой и спортом другие категории населения.

По сообщению пресс-службы правительства РК