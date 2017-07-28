В школах Коми будут изучать самбо

Коми в 2017-2018 учебном году в режиме апробации начинает реализацию Всероссийского проекта «Самбо в школу». Об этом договорились Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и региональная спортивная общественная организация «Федерация спортивного и боевого самбо Республики Коми».

В ходе рабочего совещания в региональном Минобрнауки присутствовали министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова, президент Федерации спортивного и боевого самбо Республики Коми Рустам Нурисламов.

На данный момент существует совместная задача разработать и утвердить план мероприятий поэтапного введения самбо в общеобразовательные организации. В ряде муниципалитетов региона выберут школы, которые станут пилотами проекта в следующем учебном году.

«Вариант обучения самбо (на уроках физической культуры, во внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования) будет выбираться каждой школой самостоятельно с учетом имеющихся ресурсов и, главное, желания школьников и их родителей», — подчеркнула заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

В целом по Республике Коми занимаются самбо около 1000 человек, включая взрослое население. В пяти муниципальных образованиях (Воркута, Печора, Усинск, Ухта, Усть-Кулом) на базе детско-юношеских спортивных школ проходят занятия с детьми по самбо.

По сообщению Минобрнауки РК