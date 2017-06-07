В Сыктывкаре пройдет марафон, на котором каждый пробежит столько, сколько захочет

07.06.2017   // Спорт   0
Начни прямо сегодня: 5 фактов о правильном и здоровом беге

Общественная палата Республики Коми приглашает жителей Сыктывкара поддержать участников пробега «Спартанская миля». Количество кругов не ограничено, время – тоже. Каждый бежит столько, сколько захочет, и так быстро, как решит сам. Цель проста – поддержание здорового образа жизни.

«Спартанская миля» проходит каждую среду в 19.00 и каждую субботу в 16.00 в Кировском парке. Встреча у скульптурной композиции «Сердце».

В еженедельном пробеге участвуют уже 12 человек.

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