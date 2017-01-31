В Сыктывкаре пройдет региональный финал «КЭС-Баскета»

Юбилейный, 10-й сезон чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» открывает серию региональных финалов с Республики Коми. Уже завтра, 1 февраля, в 10:30 в сыктывкарском КСЦ «Ренова» начнутся финальные игры дивизионального этапа.

За путевку в финал Северо-Западного федерального округа будут бороться следующие команды:

Девушки:

МОУ «СОШ № 21» (г. Ухта) — клуб «Жемчужинки севера»

МОУ «СОШ № 26» (г. Воркута) — клуб «Лидер»

МБОУ «СОШ» пгт. Синдор (Княжпогосткий р-н) — клуб «Тюбик»

МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом (Усть-Куломский р-н) — клуб «Усть-Кулом»

Юноши:

МОУ «ГИЯ» (г. Ухта) — клуб МОУ «ГИЯ»

МБОУ «СОШ № 10» (г. Инта) — клуб «Олимпиец»

МБОУ «СОШ» с. Объячево (Прилузский р-н) — клуб «Оранжевый мяч»

МОУ «Югыдъягская СОШ» (Усть-Куломский р-н) — клуб «Black Sharks»

Самое яркое зрелище припасено на второй день. С 10.30 2 февраля стартуют утешительные финалы – матчи за 3 место. В 13:30 начнется финал среди девушек, сразу после которого, в 15.00, состоится Матч звезд. Для участия в нем в Сыктывкар приедут председатель Правления Чемпионата /ШБЛ «КЭС-Баскет», олимпийская чемпионка Светлана Антипова и олимпийская чемпионка Ирина Сумникова. Вместе с ними на поле выйдут генеральный директор ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Дмитрий Самарин, заместитель министра спорта Республики Коми Максим Мартышин, депутат Госсовета Республики Коми Степан Чураков, директор Коми филиала Группы «Т Плюс» Олег Грошев, главный тренер баскетбольной команды «НИКА» Ольга Доронина, заместитель министра образования Республики Коми Максим Ганов, заместитель руководителя Федерации баскетбола Республики Коми Максим Чурсанов. На роль тренера именитой команды приглашен министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной.

Завершит праздник баскетбола мужской финал (16:00), прыг-шоу летающих баскетболистов (17:30), которое удивит зрителей невероятными слэм-данками, и яркая церемония награждения победителей. В перерывах гостей ждут спортивные конкурсы и викторины с подарками от партнеров чемпионата.

Команды-победительницы в марте отправятся на Финал Чемпионата Северо-Западного федерального округа, где поборются за право принять участие в Суперфинале Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет». Победители Суперфинала получат главный приз – командную поездку на «Финал четырех» Евролиги в Стамбул.

*** В Коми республиканском этапе чемпионата приняли участие 1800 школьников из 151 команды. А всего юбилейный сезон Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» объединил юных баскетболистов из 64 регионов России, а также Монголии и Киргизии. Общее количество участников превысило фантастическую отметку в полтора миллиона.