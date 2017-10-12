В Сыктывкаре пройдет традиционный турнир по смешанным единоборствам Parma Fights

9 декабря в Сыктывкаре, в КСЦ «Ренова», пройдет традиционный ежегодный турнир по смешанным единоборствам Parma Fights-8 Conquer the tomorrow. Как рассказал президент Федерации смешанных единоборств Республики Коми Петр Суворов, в настоящее время поступило уже свыше сотни заявок на участие в соревнованиях.

«Наш бойцовский вечер в этом году обещает быть самым масштабным и зрелищным за всю историю турнира и это здорово, это показывает, что мы не зря работаем, что внимание к нашему виду спорта и к нашей Федерации есть, причем, не только в Республике Коми», — подчеркнул П. Суворов.

На турнире ожидается выступление и ведущих спортсменов региона, включая бойца организации М-1 Global Вадима Малыгина. Напомним, что впервые в этом году проводились ежемесячные отборы – турниры серии Road to Parma Fights, лучшие бойцы которых выйдут в октагон 9 декабря.

Противостоять им будут оппоненты со всей России, включая также и ранее не приезжавших в Сыктывкар спортсменов из Вологодской области, Татарстана и ряда регионов Сибири. Кард турнира в настоящее время составляется.

Для подготовки к турниру в Сыктывкаре на базе Клуба ММА «Север» пройдет межрегиональный учебно-спортивный тренировочный лагерь (сборы) для спортсменов, участие которых запланировано на Parma Fights 8. Уже сейчас готовность приехать и обменяться опытом на эти сборы выразили спортсмены из Саратовской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской областей, Пермского края, а также со всей Республики Коми. Сборы начнутся 30 октября и продлятся 2 недели

По сообщению Минспорта РК