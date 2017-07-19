В Сыктывкаре пройдёт Кубок России по боксу среди женщин

Федерация бокса России согласовала проведение Кубка России по боксу среди женщин в Сыктывкаре. Об этом Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр физической культуры и спорта Николай Бережной.

«Соревнования пройдут с 15 по 22 ноября в Спортивной школе олимпийского резерва № 2, которая уже имеет опыт проведения всероссийских и окружных турниров, в том числе Первенства России по вольной борьбе. В настоящее время мы решаем вопросы, касающиеся организации мероприятия», — сообщил Николай Бережной.

Сергей Гапликов отметил, что решение Федерации бокса России – это ещё одно признание высокого уровня развития спортивной отрасли Республики Коми.

«Бокс – это яркий, захватывающий и очень зрелищный вид спорта, у которого много поклонников, — подчеркнул Глава Республики Коми Сергей Гапликов. – К тому же выступления профессионалов — это ценный опыт и мощный стимул для начинающих спортсменов».

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил министру физической культуры и спорта Республики Коми Николаю Бережному учесть потребности участников турнира и пожелания болельщиков в ходе организации соревнования.

По сообщению пресс-службы Главы РК

Фото Федерации бокса России