В Сыктывкаре прошел Олимпийский день

Сегодня, 24 июня, Республика Коми присоединилась к празднованию Всероссийского Олимпийского дня. В Сыктывкаре спортивные мероприятия прошли на базе подведомственных региональному Минспорта учреждений. Это Республиканский стадион, Спортивная школа по плаванию «Орбита». А также в Реабилитационно-оздоровительный центр в Эжве.

Основной площадкой XXVIII Всероссийского олимпийского дня в столице Республики Коми стал Республиканский стадион.

Спортивный праздник стартовал парадом олимпийцев – гости мероприятия аплодисментами встречали именитых спортсменов Республики Коми. В их числе: заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, четырехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по лыжным гонкам Раиса Сметанина, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Бажуков, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Василий Рочев, заслуженный мастер спорта, призер олимпийских игр по лыжным гонкам Нина Рочева, мастер спорта международного класса, чемпион мира, бронзовый призер олимпийских игр по лыжным гонкам Анатолий Рочев, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр, чемпион России по лыжным гонкам Иван Артеев, мастера спорта международного класса, участник Олимпийских игр, неоднократный чемпион России по лыжным гонкам Андрей Нутрихин, мастер спорта международного класса, серебряный призер Чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту Виталий Зазерский, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, чемпион мира и Европы по тхэквондо Анатолий Чиканчи, мастер спорта международного класса, чемпион мира по тхэквондо Максим Старцев, мастер спорта России, абсолютный чемпион Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Иван Голубков, двукратная чемпионка и серебряный призёр зимних Паралимпийских игр, чемпионка мира IPCNS по лыжным гонкам и биатлону в США Мария Иовлева.

Поприветствовать участников Всероссийского Олимпийского дня пришли министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной, председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам, и экономической политике Степан Чураков, советник главы Республики Коми Андрей Полетаев, представитель Олимпийского комитета России Николай Гордеев..

«Сегодня наша страна отмечает Всероссийский олимпийский день в поддержку проведения XXIII Зимних Олимпийских игр, которые состоятся в феврале будущего года в Корее. И мы надеемся, что наш праздник будет отличным шагом в поддержку сборной России. Несмотря на холодный и дождливый день, желаю всем отличного и позитивного настроения », — сказал Николай Бережной.

«Олимпийская миля», собравшая около сотни участников, открыла череду спортивных мероприятий в 10.30.

С 11.00 для всех желающих свою работу начали площадки по дартсу, бочче, шахматам, кроссфиту, стрельбе из лука, йоге и настольным играм. Участники праздника также смогли сдать нормативы ВФСК «ГТО»: стрельба из электронного оружия (10 м), прыжки в длину, пресс (за одну минуту), наклоны на гимнастической скамье с прямыми ногами, бег — дистанции 1500м, 2000м, 3000м.

Кроме этого, в зале №2 представители Федерации бадминтона Республики Коми провели мастер-класс для начинающих спортсменов. Здесь же состоялся турнир по настольному теннису, по итогам которого в категории2003-1999 г.р. Арина Раевская стала лучшей среди девушек, среди мальчиков первое место занял Илья Денисов. В категории 2004 г.р. и младше «золото» завоевали Анастасия Пыстина и Никита Раевский.

В соседнем зале состоялся турнир по флорболу среди юниоров и старших юношей.

Для самых маленьких участников праздника (дети 3-5 лет) организаторы устроили гонки на велосипедах и самокатах.

Стоит отметить, из-за проливного дождя программу мероприятий пришлось немного скорректировать.

Так, из-за повышенной травмпоопасности на мокром покрытии были отменены соревнования по стритболу. Для юных спортсменов-баскетболистов организовали экскурсию в музей спортивной славы, которую провела ветеран сыктывкарского баскетбола Светлана Урбонас. После экскурсии состоялась фотосессия детей со Светланой Урбонас и игроком сыктывкарской баскетбольной «НИКИ» Екатериной Тереховой.

Только футболистам, наверное, дождь пошел на пользу, сделав каждый матч непредсказуемым. Главным украшением же дня стал матч между ветеранами спорта (преимущественно ветеранами ХК «Строитель») и командой органов исполнительной власти и подведомственных регионыльному Минспортау учреждений, которую усилили лыжники Иван Артеев и Владимир Леготин, представители Росгвардии.

Матч начался при преимуществе профессиональных спортсменов, которые захватили инициативу и практически обосновались на половине поля соперника. Только Евгений Бабин мог несколько раз вырваться один на один с вратарем противника, но всякий раз чуть-чуть забегал в офсайд. Самым же опасным моментом стал удар головой в исполнении Эдуарда Найденкова после подачи директора ХК «Строитель» Константина Агафонова.

На большой перерыв стороны ушли при нулевом счете, а вот во втором тайме укрепленная команда чиновников, за которую выступал в том числе и министр юстиции Республики Коми Дмитрий Наумов, смогла переломить ход встречи и забить два безответных мяча в ворота профессионального арбитра Юрия Габова. Отличились «гвардейцы» Валерий Агладзе и Дмитрий Кодочигов.

В перерыве матча прошло награждение золотыми значками ГТО.

В футбольном турнире среди воспитанников Республиканских спортивных школ команда «Форвард» (ГБУ РК «Спортивная школа по футболу») обошла соперников «Титана» (ГБУ РК «Спортивная школа по футболу») со счетом 1:0 и стала победителем соревнований.

В 12.30 на беговой дорожке стадиона состоялась легкоатлетическая эстафета. Среди спортсменов 2005 г.р и младше первой стала команда девочек, мальчики завоевали второе место. В возрастной категории 2004 г.р. и старше самыми быстрыми оказались представители КОМИ РО ОООИ «Всероссийское общество глухих».

В жимофом марафоне Ефим Захаров победил в категории юноши до 18 лет, Александр Старцев завоевал «золото» среди мужчин старше 18 лет. У женщин лучший результат показал Маргарита Васильева.

В завершении праздника заместитель министра физической культуры и спорта Максим Мартышин вручил медали и памятные призы победителям соревнований.

В ГБУ Республики Коми «Спортивная школа по плаванию «Орбита» состоялись соревнования по трем дисциплинам: плавание — для воспитанников школы (50 м брассом, эстафета), жим лежа и гиревой спорт – для всех желающих.

В церемонии открытия праздника принял участие Николай Бережной.

Кроме этого, перед участниками праздника с мастер-классом выступили девятикратный чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов, мастер спорта по гиревому спорту Александр Борисов и мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Александр Дерягин. Они также будут поддерживали участников во время соревнований.

В ГБУ РК «Спортивная школа по конному спорту» продолжились Чемпионат и Первенство Республики Коми по конному спорту. Программа состязаний включает выездку (высшая школа верховой езды) и конкур. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Кировской области от 12 лет и старше.

XXVIII Всероссийский олимпийский день прошел в большинстве муниципальных образований региона.

По сообщению Минспорта РК