В Ухте покоряли искусственные вершины

В Ухте на базе Горно-нефтяного колледжа прошли Республиканские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях в зале.

Родина первой российской нефти встретила участников крепкими морозами, но, не смотря на это, соревнования были поистине жаркими. В этом году за право стать призёрами чемпионата и первенства республики поборолись команды из 7 муниципалитетов: Сыктывкара, Ухты, Ижемского, Княжпогостского, Корткеросского, Сысольского, Прилузского районов.

Главный судья Игорь Николашенков отметил высокий уровень подготовки трассы, а также поблагодарил организаторов за тёплый приём и организацию мероприятия.

Главный организатор соревновательной площадки, руководитель некоммерческой организации «Развитие» Владимир Печерин отметил уровень подготовки участников и предложил проводить в Ухте соревнования такого класса на регулярной основе.

По итогам чемпионата в общекомандном зачёте первое место завоевал Корткеросский район. Победители были награждены дипломами, кубками и медалями. Эти соревнования стали последними в сезоне. В очередной раз спортсмены встретятся уже в следующем году.

Никита Пономарёв

Фото Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма