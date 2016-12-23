В Ухте покоряли искусственные вершины
В Ухте на базе Горно-нефтяного колледжа прошли Республиканские соревнования по туризму на пешеходных дистанциях в зале.
Родина первой российской нефти встретила участников крепкими морозами, но, не смотря на это, соревнования были поистине жаркими. В этом году за право стать призёрами чемпионата и первенства республики поборолись команды из 7 муниципалитетов: Сыктывкара, Ухты, Ижемского, Княжпогостского, Корткеросского, Сысольского, Прилузского районов.
Главный судья Игорь Николашенков отметил высокий уровень подготовки трассы, а также поблагодарил организаторов за тёплый приём и организацию мероприятия.
Главный организатор соревновательной площадки, руководитель некоммерческой организации «Развитие» Владимир Печерин отметил уровень подготовки участников и предложил проводить в Ухте соревнования такого класса на регулярной основе.
По итогам чемпионата в общекомандном зачёте первое место завоевал Корткеросский район. Победители были награждены дипломами, кубками и медалями. Эти соревнования стали последними в сезоне. В очередной раз спортсмены встретятся уже в следующем году.
Никита Пономарёв
Фото Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма
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