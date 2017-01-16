В Усинске запустили проект бесплатных занятий спортом

Молодежный парламент муниципального образования городского округа «Усинск» запускает новый проект «Спортивный марафон «ПОДТЯГИВАЙСЯ!» Цель понятна — привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, когда здоровый образ жизни является нормой.

Предварительно была проведена огромная подготовительная работа. Депутаты провели исследования, какие виды спорта являются популярными в молодежной среде, переговоры с тренерами, разместили рекламу в социальных сетях и на телевидении.

И вот 15 января был дан старт проекту. В тренажерном зале ледового дворца «Югдом» прошли первые тренировки. Проект будет длиться два месяца. Каждую неделю будут проходить тренировки в различных спортзалах. Впереди занятия борьбой, игровыми видами спорта, йогой. Тренировки бесплатные для всех желающих. Условий посещения спортзалов только два: при себе иметь спортивную форму и хорошее настроение! Депутаты верят, что войдя в спортзал, молодежь будет посещать его постоянно. Главное — найти себя в спорте, найти свой вид спорта!

Антонина Вокуева