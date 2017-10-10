В Усть-Цильме появилась лыжероллерная трасса

Строительство специальных дорожек для лыжников стало большим событием для спортивной жизни района. Трасса появилась благодаря финансовой помощи ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в рамках соглашения с администрацией Усть-Цилемского района на 2017 год.

Выступая на открытии лыжероллерной трассы, и.о. руководителя администрации муниципалитета Николай Канев отметил, что строительство дорожки способствует хорошему тренировочному процессу в летний период и повышает безопасность детей. «Раньше спортсмены на лыжероллерах катались по дорогам общего пользования и постоянно подвергались риску попасть под колеса. Теперь этой проблемы нет», — заключил Н. Канев .

Новую трассу тут же опробовали юные спортсмены Усть-Цильмы. Сразу после открытия прошло Первенство спортивного клуба «Темп» по лыжероллерам на призы Чемпионки РК Светланы Чупровой. Юноши и девушки определили сильнейшего в спринтерских забегах.

В возрастной группе юношей 2008 г.р. и моложе победителем стал Кирилл Поздеев. У девушек победу праздновала Анна Дуркина.

У юношей 2004-2005 г.р. первенствовал Михаил Чупров. В этой же возрастной категории среди девушек победительницей стала Варвара Бобрецова.

Девушки 2002-2003 г.р. — победительница Наталья Черненькая.

Дуркина Светлана, заняла первое место среди участниц 2000-2001 г.р., а в возрастной группе 18 лет и старше «золото» у Анастасии Артеевой.

Среди юношей средней возрастной группы золотая медаль у Романа Дуркина. У юношей 2000-2001 г.р. победу праздновал Владислав Поздеев. В группе 18 лет и старше первое место у Богдана Михеева.

Среди юношей 2006-2007 г.р. «золото» у Кирилла Осташова. У девушек победу одержала Юлия Осташова.

У юношей 2004-2005 г.р. первенствовал Михаил Чупров. В этой же возрастной категории среди девушек победительницей стала Варвара Бобрецова.

Девушки 2002-2003 г.р. — победительница Наталья Черненькая.

Дуркина Светлана, заняла первое место среди участниц 2000-2001 г.р., а в возрастной группе 18 лет и старше «золото» у Анастасии Артеевой.

Среди юношей средней возрастной группы золотая медаль у Романа Дуркина. У юношей 2000-2001 г.р. победу праздновал Владислав Поздеев. В группе 18 лет и старше первое место у Богдана Михеева.

По сообщению Минспорта РК