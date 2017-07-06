В Усть-Цильме устроили велогонки

В Усть-Цильме прошли традиционные открытые соревнования по велоспорту (шоссе), посвященные 475-летию села. За награды боролись 82 человека.

Как рассказал руководитель МБУ ДО «Центр физкультуры, спорта и туризма» Усть-Цилемского района Дмитрий Истомин, в стартах участвовали хозяева соревнований и велосипедисты из Сыктывкара, Печоры и Инты. Самому младшему велогонщику Данилу Каневу исполнилось 5 лет, а самой старшей участнице Наталье Поздеевой – 69 лет.

В зависимости от возраста участники преодолевали дистанцию от 2, 5 до 10 км, проложенную по центральной улице села — Советской.

«В Усть-Цильме есть интерес к велоспорту. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы те, кто не смог выехать к нам на соревнования, провели старты у себя. Так свои соревнования провели в сельских поселениях Хабариха, Замежное и Окунев Нос», — сообщил Дмитрий Истомин.

По сообщению Минспорта РК