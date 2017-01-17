В Визинге отметили День снега

Любители катания на коньках Сысольского района собрались на катке села Визинга, чтобы весело провести время, поучаствовать в различных конкурсах, получить заряд бодрости и хорошего настроения.

Первый блок конкурсной программы начался с веселой эстафеты «Зоозабег». Ребята приняли участие в конкурсах «Корова на льду», «Веселые пингвинчики» ну и конечно же «Змейка».

Мало кто знает, что 15 января отмечается Всемирный день снега (иное название – Международный день зимних видов спорта). Несмотря на юность этой знаменательной даты, население многих стран с энтузиазмом присоединилось к спортивным играм и народным гуляниям, проходящим в этот день. Жители Визинги не стали исключением. Именно этому событию был посвящен второй блок конкурсов под названием «Олимпийский».

Зимние Олимпийские игры включают в себя такие виды спорта, как конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, санный спорт, фигурное катание, горнолыжный спорт и хоккей.

Свое мастерство катания на коньках ребята продемонстрировали в этапах «Конькобежный спорт», «Хоккей с шайбой» и «Санный спорт». Несмотря на столь юный возраст участников, команды с легкостью проходили испытания, можно смело сказать — растут чемпионы, будущие участники Олимпиад!

После небольшой паузы конкурсная программа продолжилась. В следующем задании «загадки-обманки» участникам нужно было проверить реакцию и проявить смекалку, чтобы получить сладкий приз. Завершающими конкурсами были «Бег на трех ногах» и «Ох уж эти дети». Все участники получили сладкие призы и небольшие подарки.

По сообщению Молодежи Сысолы