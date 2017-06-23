В Воркуте ударят велопробегом по наркотикам

24 июня в Воркуте состоится велоквест, посвященный Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Старт намечен на стадионе «Юбилейный» на 15 часов. Регистрация участников — за полчаса до начала.

Организаторы предлагают проверить свои силы в управлении велосипедом, подтягивании, отжимании, планке, баскетболе, футболе и других упражнениях. Также среди участников проведут викторину.

Заявки следует присылать в отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута»: otdel_molodezhi@mayor.vorkuta.ru.

Организаторы мероприятия: Союз студенческой молодёжи г. Воркуты, отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута», Коми республиканская общественная организация «Город без наркотиков».