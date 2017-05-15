В Воркуте впервые прошел совместный выпускной спортшкол

13 мая в Воркуте чествовали воспитанников детско-юношеских спортивных школ города – выпускников 2017 года. Торжественная церемония состоялась в концертном зале Дворца творчества детей и молодежи.

В настоящее время в Воркуте работают пять детско-юношеских спортивных школ: «Заполярный ринг», «Смена», «Олимпиец» «Темп» и спортшкола ДТДиМ. Именно в этих учреждениях дополнительного образования тренеры растят юных звезд, которые не раз прославляли наш город на региональных, федеральных и даже международных соревнованиях. За время работы каждая из школ подготовила не один десяток мастеров спорта и сотни кандидатов в мастера спорта. О своей работе, трудовых буднях и победах каждая из ДЮСШ рассказала в небольшой видео презентации.

В торжественной обстановке директора спортивных школ вручили своим выпускникам именные вымпелы, сертификаты и дипломы об окончании ДЮСШ, напомнив, что в каждом из юных спортсменов остается частичка души их тренеров.

— Мне сегодня вдвойне приятно поздравить выпускников, так как среди них есть ребята, которых я тренировал не один год, — обратился к спортсменам Глава города Юрий Долгих. – Хочу пожелать всем, кто решил связать свою взрослую жизнь со спортом, успеха и, обязательно, везения, тем, кто выбрал для себя другой путь – не расставаться со спортом навсегда, продолжать вести здоровый, активный образ жизни и помнить чему вас учили ваши тренеры. Очень надеюсь, что первый совместный выпускной воспитанников воркутинских ДЮСШ станет для нашего города еще одной доброй традицией.

Юрий Долгих, первый заместитель руководителя администрации муниципалитета Леонид Сметанин, начальник Управления физкультуры и спорта Кирилл Арабов и депутат Горсовета Сергей Якимов вручили благодарственные письма администрации муниципального округа директорам и лучшим тренерам спортивных школ – людям, которые стали для юных спортсменов товарищами и наставниками, научили их не только побеждать, но и достойно принимать поражения, а также родителям выпускников.

— В первую очередь я хочу поблагодарить тренеров, — обратился к присутствующим в зале Кирилл Арабов. – Ваш труд неоценим, ведь благодаря именно вашим усилиям, высокому профессионализму и личным качествам ваши воспитанники берут самые высокие спортивные вершины. Огромное спасибо родителям за то, что вы всегда приходите на помощь спортивной школе и тренерам, а значит, победы детей это и ваши победы тоже. Дорогие выпускники, вы уже сегодня умеете намного больше, чем некоторые ваши сверстники, уверен, знания и опыт, спортивный дух и воля к победе, полученные вами в ДЮСШ, еще не раз пригодятся вам во взрослой жизни.

В ответном слове выпускники и их родители тепло благодарили своих тренеров за их профессиональное мастерство, педагогический талант и душевную щедрость, за то, что не дали усомниться юным спортсменам в их успехе, стремлениях и возможностях. Выпускники заверили наставников, что и на своих новых рубежах они никогда не забудут своих тренеров.

По сообщению отдела молодежи Воркуты