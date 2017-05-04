В Воркуте завершился турнир по снежному волейболу

За три дня в соревнованиях приняло участие 89 человек в качестве игроков: 49 — мужчины и юноши и 40 – женщины и девушки. Несмотря на суровую воркутинскую погоду, было множество болельщиков, начиная с ребятишек и заканчивая взрослыми людьми.

География мероприятия неожиданно удивила своим размахом. Помимо Воркуты: Печора, Сыктывкар, Ухта и даже горячий Сочи. Воркутинская федерация волейбола и ДЮСШ «Смена» сумели на достойном уровне провести спортивную и организационную часть мероприятия, а Воркутинский горно-экономический колледж — хозяйственную и техническую. Участникам турнира согреться помогали бурные эмоции болельщиков и горячий чай. Кстати, студентки колледжа заняли второе место в своей номинации.

Закончился турнир 1 мая, в день весны и труда. Весна была весьма условной, а вот труд — настоящим.

Этот турнир сплотил множество людей разных возрастов, учебных заведений, городов и даже климатических поясов, а главное – доказал всем, что активную жизненную позицию не повернёт вспять ни ветер, ни сильный ветер, ни штормовое предупреждение.

А неожиданно появившуюся мега-площадку на три волейбольных поляны разбирать не спешат — скоро новые соревнования.

По сообщению ВГЭК