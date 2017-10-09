В Вуктыле прошел фестиваль ГТО

В минувшие выходные в Вуктыле в рамках Всероссийского фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» прошел спортивный праздник ВФСК «Готов к труду и обороне». Участие в нем приняли шесть семейных команд: Филюткиных, Петруниных, Крынке, Кравченко, Подберезных, Колесниковых и одна молодежная сборная – «Красивые».

Во время соревнований участники выполняли тестирования по подтягиванию из виса на высокой перекладине или рывку гири 16 кг, сгибанию и разгибанию рук в упоре лёжа на полу, наклону вперед. А также прыгали в длину с места и поднимали туловище. На празднике многие спортсмены не только показали высокие результаты, но и установили собственные рекорды. Так самое большое количество отжиманий у Алены Лендел из команды «Красивые» – 30 раз. Михаил Колесников смог 102 раза выполнить рывок 16-килограммовой гири. Он же оказался и самым «прыгучим», улетев с места на 265 см. Самой гибкой оказалась Надежда Крынке, выполнив наклон на 22 сантиметра ниже уровня гимнастической скамьи.

По словам организаторов, праздник ГТО явно удался. Многие из тех, кто пришел поболеть за любимые команды, не только готовы поучаствовать уже в следующих стартах, но и побить некоторых рекорды друзей.

По итогам соревнований победителем была признана команда семьи Крынке, второе место заняли Колесниковы, а замкнули тройку «Красивые» (Иван Дуркин и Алена Лендел).

Победители и призеры были награждены дипломами и сладкими призами. Все участники праздника получили значки ВФСК ГТО.

По сообщению Минспорта РК