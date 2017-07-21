В Выльгорте проходит Первенство Коми по кроссу и лыжероллерам

19 июля на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Выльгорте стартовали Чемпионат и Первенство Республики Коми по кроссу и лыжероллерам. Соревнования собрали около 250 участников из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Печоры, Сосногорска, Усть-Вымского,Удорского, Прилузского, Усть-Цилемского, Усть-Куломского, Сыктывдинского, Корткероссого, Ижемского районов, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

В первый соревновательный день спортсмены боролись за звание лучшего в индивидуальной гонке свободным стилем.

Карина Грибова из Ханты-Мансийского автономного округа заняла первое место среди девушек 2000-2001г.р., Ольга Синчинова (Ханты-Мансийский автономный округ) завоевала золото среди девушек 2002-2003г.р., Юлия Сидоркина из Сыктывдинского района финишировала первой среди юниорок 1998-1999 г.р., а ухтинка Карина Харисова стала победителем среди женщин.

В категории «юноши» Алексей Таскаев из Удорского района показал лучший результат среди спортсменов2000-20001 г.р., ухтинец Владислав Масленков одержал победу в возрастной категории 2002-2003 г.р. Среди юниоров «золото» завоевал Константин Молчанов (Ханты-Мансийский автономный округ), а Антон Гафаров (Ханты-Мансийский автономный округ) занял первое место среди мужчин.

21 июля состоится спринт классическим стилем.

В финальный день состязаний, 23 июля, спортсмены поборются за звание лучшего в кроссе на дистанциях: девушки 15-16 лет — 2 км, юноши 15-16 лет и девушки 16-17 лет — 3 км, юноши, юниорки и женщины — 5 км, юниоры и мужчины — 8 км.

По итогам трех соревновательных дней состоится награждение победителей и призеров.

По сообщению Минспорта РК