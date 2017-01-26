Вход на матчи Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет в Сыктывкаре будет бесплатный

В пятницу, 27 января, в Сыктывкаре начинаются матчи Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет с участием пяти команд: национальных сборных России, Швеции, Финляндии, Казахстана и Норвегии.

Согласно расписанию игр, 27 января, в 10.00, на лед Республиканского стадиона выйдут сборные России и Норвегии, в 12.00 — Швеции и Казахстана, в 14.00 — Норвегии и Финляндии, в 18.00 — России и Швеции, в 20.00 — Казахстана и Финляндии.

28 января запланированы встречи сборных Казахстана и России (10.00), Финлядии и Швеции (12.00), Норвегии и Казахстана (14.00), Финляндии и России (18.00), Швеции и Норвегии (20.00).

29 января пройдут полуфинальные матчи (1-4 — в 10.00, 2-3 — в 12.00), матч за третье место (16.00) и финальная игра (в 18.00).

Вход на все матчи БЕСПЛАТНЫЙ.

По данным исследования общественного мнения, включая контент-анализ социальных медиа, самыми востребованными среди болельщиков будут игры с участием сборной России. А также полуфинальные матчи, матч за третье место и финальная игра.

На входе болельщики, которые посетят эти ледовые баталии, смогут получить программки Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет.

На арене Республиканского стадиона будет организована установка пунктов обогрева; продажа национальных сувениров, в перерыве между первым и вторым таймом — работа полевой кухни с кашей и чаем. Развлекать зрителей будут ростовые куклы.

Кроме того, пройдет лотерея (на входе болельщики получат отрывные пронумерованные купоны, которые и будут участвовать в розыгрыше призов: клюшек с автографами команд-участниц турнира и сертификатов от одного из спортивных магазинов города.

После церемонии закрытия Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет, а она начнется на Республиканском стадионе 29 января, в 20.00, в фоей Дома спорта (центральный вход) болельщики смогут получить автографы членов команд.

По сообщению Минспорта РК