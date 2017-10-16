Владислав Барсков вызван в мини-футбольную молодежку

Игрок мини-футбольной команды «Новая генерация» Владислав Барсков в составе молодежной сборной России примет участие в двух товарищеских матчах со сверстниками из Чехии. Игры пройдут в городах Мельник и Млада Болеслав 17 и 18 октября, сообщает Ассоциация мини-футбола России.

Подготовку к двум контрольным встречам команда под руководством старшего тренера Сергея Скоровича начала 13 октября в Москве. На сбор был приглашен и вратарь «Генерации» Кирилл Щурок. Однако в заявку на матчи в Чехии он не попал и вернулся в стан желто-синих, которые сейчас ведут подготовку к игре чемпионата России против новосибирского «Сибиряка». Напомним, поединок состоится в столице Коми 22 октября.

Перед отправлением в Чехию игроки молодежки посетили столичный Дом футбола. Как сообщает Ассоциация мини-футбола России, для футболистов и тренерского штаба была организована экскурсия по музеям Российского футбольного союза и АМФР. Сразу после в конференц-зале Ассоциация мини-футбола России состоялась встреча команды с ее Президентом Э.Г. Алиевым и Директором федерального центра подготовки спортивного резерва К.В. Вырупаевым.

Эмиль Алиев рассказал членам сборной о деятельности АМФР и о важных преобразованиях мирового и европейского футзала, утвержденных УЕФА официальных чемпионатах Европы для молодежных и женских команд и предстоящих квалификационных матчах Юношеской Олимпиады 2018 года.

В свою очередь, Константин Вырупаев, высоко оценив уровень подготовки резерва в российском мини-футболе, обратил внимание молодых спортсменов на необходимость уже сейчас задуматься о том, в каком направлении развиваться дальше – от каждого из членов молодежной сборной России, по словам Константина Викторовича, напрямую зависит развитие мини-футбола в регионах и во всей стране.

По сообщению Минспорта РК