Воркута приглянулась фрирайдерам из Европы и Новой Зеландии

Феликс Вимерс и Макс Кронек из Германии, а также Нейл Виллиман из Новой Зеландии побывали в Воркуте. Они являются членами клуба FWT и не раз, в числе сильнейших спортсменов планеты, становились участниками многоэтапных международных соревнований Freeride World Tour.

Место для своей поездки ребята выбрали по спутниковым интерактивным картам. Склоны Полярного Урала очень приглянулись молодым экстремалам, после чего они приняли решение посетить Воркуту. В начале апреля представитель команды связался с Центром отдыха и туризма и, урегулировав все вопросы, они приехали в наш город.

– Мы подумали, что здесь будет интересно покататься на горных лыжах, – рассказали фрирайдеры. – Урал – это совершенно новое для нас место, и первые впечатления не разочаровали. В процессе мы снимали фильм о нашем путешествии, о вашем городе, как о месте, где можно заниматься фрирайдом, и теперь намерены разместить его в социальных сетях и сети Интернет. Фильм рассчитан на европейского зрителя – Германию, Австрию. Уверены, после его просмотра многие команды последуют за нами на Полярный Урал, чтобы покорить еще несколько новых вершин, приобрести новый опыт.

Первой точкой спуска для ребят стал хребет Енганэпэ, с которого они вернулись с массой положительных эмоций не только от занятия любимым видом спорта, но и от пейзажей, которые увидели вокруг. Удивило гостей отсутствие деревьев, и огромное количество снега в апреле, очень поразила белая «пустыня» из которой, по их словам, как ниоткуда появляются горы. Но все-таки особенно понравились фрирайдерам склоны Урала, так как их интересовали более крутые спуски.

– На Соби было круто, только от города далеко, – не скрывают своего восторга спортсмены. – Получилось сумасшедшее приключение, много снега, отличные горы – именно такие нужны нам для тренировок. Ветер немного мешал, но в целом все прошло, как мы и планировали. Получили огромное удовольствие от катания. Кроме того, там очень красиво, люди должны к вам приезжать, уверены – когда они узнают о Воркуте, захотят приезжать сюда и для занятий спортом, и просто для того, чтобы насладиться красотой севера, этой уникальной природной зоной. Мы будем рекомендовать своим друзьям посетить ваш город.

С момента прибытия команду постоянно сопровождали сотрудники Центра отдыха и туризма, а в горах ребят подстраховывали и перевозили на снегоходах профессиональные спасатели. Перед отъездом фрирайдеры поблагодарили всех, кто помогал им в организации тура, отметив, что все прошло на высшем уровне:

– Мы не только неплохо поработали, но и весело провели время. Воркута – отличное место для путешествий, но кроме пейзажей и гор нам очень понравились местные жители. Воркутинцы «делают» свой город, чувствуют его и заставляют это делать других.

В следующем году организатор поездки экстремалов планирует привезти в Воркуту группу европейских туристов, которые хотели бы отправиться в путешествие по арктической зоне.

По сообщению пресс-службы администрации Воркуты