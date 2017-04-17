Воркута — столица республиканского дзюдо

В Воркуте завершились Чемпионат Республики Коми по дзюдо среди мужчин и женщин и Первенство Республики Коми по дзюдо среди юниорок и юниоров до 21 года. В течение двух дней спортсмены из Усинска, Воркуты, Сосногорска, Сыктывкара, Емвы и Ухты вели борьбу за победу. По словам главного судьи Яны Решетовой, воркутинская команда показала отличную подготовку.

Как отметили в Управлении физической культуры и спорта администрации Воркуты, традиционно главными соперниками местных спортсменов стали участники команд Усинска и Ухты.

«Я привез на соревнования трех спортсменов из Ухты и одного из Сосногорска. Все ребята выступили отлично. Двое юниоров взяли «золото», у взрослых — две серебряные медали и одна «бронза». Все спортсмены нашей команды – учащиеся УГТУ. Выражаю искреннюю благодарность ректору вуза за особое внимание к физической культуре и спорту, а также помощь, которую он нам оказывает», — отметил тренер-представитель Ухты и Сосногорска Олег Бочаров.

Победители и призёры соревнований:

Первенство Республики Коми

Юниоры

55 кг

1 место — Колесниченко Анатолий(Воркута)

2 место — Лисин Лев (Воркута)

3 место- Мамедов Равшан(Сыктывкар)

3 место — Сметанин Богдан(Усинск)

60 кг

1 место — Котов Вадим (Ухта)

2 место — Митрофанов Родион (Воркута )

3 место — Ротарь Максим (Усинск)

3 место — Бочкарев Никита (Воркута)

66 кг

1 место — Шатохин Даниил(Ворк)

2 место — Васильев Илья(Усинск)

3 место — Алексеев Владислав(Воркута)

3 место — Перминов Александр(Воркута)

73 кг

1 место — Серский Владислав (Воркута)

2 место — Табанаков Вадим (Вадим)

3 место — Вильткйс Александр (Воркута)

3 место — Егоров Игорь (Воркута)

81 кг

1 место — Селиванов Алексей (Ухта)

2 место — Астахов Артем (Воркута)

3 место — Тимофеев Дмитрий (Воркута)

3 место — Папахчян Арам (Усинск)

90 кг

1 место — Ситников Константин (Сыктывкар )

2 место — Засорин Вячеслав (Воркута)

100 кг

1 место — Шарипов Дмитрий (Емва)

+100 кг

1 место — Вечерков Владимир (Емва)

2 место — Лобоченко Иван (Усинск)

3 место — Миропольский Константин (Воркута)

— Юниорки

52 кг

1 место – Лисина Валерия (Воркута)

2 место — Третьякова Маргарита (Воркута )

63 кг

1 место – Кузнецова Маргарита (Сыктывкар )

+ 78 кг

1 место – Чижинок Варвара (Воркута)

Командный зачет

1 место – Воркута

2 место – Емва

3 место – Сыктывкар

Чемпионат Республики Коми среди мужчин

60 кг

1 место – Циммер Виталий (Усинск)

2 место – Котов Вадим (Ухта)

3 место – Побилевский Даниил (воркута)

3 место – Ротарь Максим (Евма)

66 кг

1 место – Гилемханов Линар (Воркута)

2 место – Виноградов Евгений (Воркута)

3 место – Андреев Александр (Усинск)

3 место – Васильев Илья (Усинск)

73 кг

1 место – Гельм Павел (Воркута)

2 место – Зеленкин Владимир (Воркута)

3 место –Зверев Денис (Воркута)

3 место – Табанаков Вадми (Воркута)

81 кг

1 место – Воронов Николай (Воркута)

2 место – Селиванов Алексей (Ухта)

3 место – Тимофеев Дмитрий (Воркута)

3 место – Воробьев Ром ан (Воркута)

90 кг

1 место – Алехин Илья (Воркута)

2 место – Маряшин Виталий (Воркута)

3 место – Павлов Николай (Ухта)

100 кг

1 место – Маряшин Владислав (Воркута)

2 место – Набокин Валентин (Воркута)

3 место – Шарипов Дмитрий (Емва)

+100 кг

1 место – Вечерков Дмитрий (Емва)

2 место – Митропольский Константин (Воркута)

Абсолютная весовая категория

1 место – Маряшин Владислав (Воркута)

2 место – Гельм Павел (Воркута)

3 место – Воронов Николай (Воркута)

среди женщин

52 кг

1 место – Лисина Валерия (Воркута)

57 кг

1 место – Шатохина Анастасия (Воркута)

63 кг

1 место – Портнягна Валентина (Сыктывкар)

2 место – Тетерина Ольга (Воркута)

3 место – Пестрякова Мария (Воркута)

+78 кг

1 место – Чижинок Варвара (Воркута)

Абсолютная весовая категория

1 место – Портнягина Валентина (Сыктывкар)

2 место – Чижинок Варвара (Воркута)

3 место – Шатохина Анастасия (Воркута)

Командный зачет

1 место – Воркута

2 место – Усинск

3 место – Сыктывкар

По сообщению Минспорта РК