Воркута — столица республиканского дзюдо
В Воркуте завершились Чемпионат Республики Коми по дзюдо среди мужчин и женщин и Первенство Республики Коми по дзюдо среди юниорок и юниоров до 21 года. В течение двух дней спортсмены из Усинска, Воркуты, Сосногорска, Сыктывкара, Емвы и Ухты вели борьбу за победу. По словам главного судьи Яны Решетовой, воркутинская команда показала отличную подготовку.
Как отметили в Управлении физической культуры и спорта администрации Воркуты, традиционно главными соперниками местных спортсменов стали участники команд Усинска и Ухты.
«Я привез на соревнования трех спортсменов из Ухты и одного из Сосногорска. Все ребята выступили отлично. Двое юниоров взяли «золото», у взрослых — две серебряные медали и одна «бронза». Все спортсмены нашей команды – учащиеся УГТУ. Выражаю искреннюю благодарность ректору вуза за особое внимание к физической культуре и спорту, а также помощь, которую он нам оказывает», — отметил тренер-представитель Ухты и Сосногорска Олег Бочаров.
Победители и призёры соревнований:
Первенство Республики Коми
Юниоры
55 кг
1 место — Колесниченко Анатолий(Воркута)
2 место — Лисин Лев (Воркута)
3 место- Мамедов Равшан(Сыктывкар)
3 место — Сметанин Богдан(Усинск)
60 кг
1 место — Котов Вадим (Ухта)
2 место — Митрофанов Родион (Воркута )
3 место — Ротарь Максим (Усинск)
3 место — Бочкарев Никита (Воркута)
66 кг
1 место — Шатохин Даниил(Ворк)
2 место — Васильев Илья(Усинск)
3 место — Алексеев Владислав(Воркута)
3 место — Перминов Александр(Воркута)
73 кг
1 место — Серский Владислав (Воркута)
2 место — Табанаков Вадим (Вадим)
3 место — Вильткйс Александр (Воркута)
3 место — Егоров Игорь (Воркута)
81 кг
1 место — Селиванов Алексей (Ухта)
2 место — Астахов Артем (Воркута)
3 место — Тимофеев Дмитрий (Воркута)
3 место — Папахчян Арам (Усинск)
90 кг
1 место — Ситников Константин (Сыктывкар )
2 место — Засорин Вячеслав (Воркута)
100 кг
1 место — Шарипов Дмитрий (Емва)
+100 кг
1 место — Вечерков Владимир (Емва)
2 место — Лобоченко Иван (Усинск)
3 место — Миропольский Константин (Воркута)
— Юниорки
52 кг
1 место – Лисина Валерия (Воркута)
2 место — Третьякова Маргарита (Воркута )
63 кг
1 место – Кузнецова Маргарита (Сыктывкар )
+ 78 кг
1 место – Чижинок Варвара (Воркута)
Командный зачет
1 место – Воркута
2 место – Емва
3 место – Сыктывкар
Чемпионат Республики Коми среди мужчин
60 кг
1 место – Циммер Виталий (Усинск)
2 место – Котов Вадим (Ухта)
3 место – Побилевский Даниил (воркута)
3 место – Ротарь Максим (Евма)
66 кг
1 место – Гилемханов Линар (Воркута)
2 место – Виноградов Евгений (Воркута)
3 место – Андреев Александр (Усинск)
3 место – Васильев Илья (Усинск)
73 кг
1 место – Гельм Павел (Воркута)
2 место – Зеленкин Владимир (Воркута)
3 место –Зверев Денис (Воркута)
3 место – Табанаков Вадми (Воркута)
81 кг
1 место – Воронов Николай (Воркута)
2 место – Селиванов Алексей (Ухта)
3 место – Тимофеев Дмитрий (Воркута)
3 место – Воробьев Ром ан (Воркута)
90 кг
1 место – Алехин Илья (Воркута)
2 место – Маряшин Виталий (Воркута)
3 место – Павлов Николай (Ухта)
100 кг
1 место – Маряшин Владислав (Воркута)
2 место – Набокин Валентин (Воркута)
3 место – Шарипов Дмитрий (Емва)
+100 кг
1 место – Вечерков Дмитрий (Емва)
2 место – Митропольский Константин (Воркута)
Абсолютная весовая категория
1 место – Маряшин Владислав (Воркута)
2 место – Гельм Павел (Воркута)
3 место – Воронов Николай (Воркута)
среди женщин
52 кг
1 место – Лисина Валерия (Воркута)
57 кг
1 место – Шатохина Анастасия (Воркута)
63 кг
1 место – Портнягна Валентина (Сыктывкар)
2 место – Тетерина Ольга (Воркута)
3 место – Пестрякова Мария (Воркута)
+78 кг
1 место – Чижинок Варвара (Воркута)
Абсолютная весовая категория
1 место – Портнягина Валентина (Сыктывкар)
2 место – Чижинок Варвара (Воркута)
3 место – Шатохина Анастасия (Воркута)
Командный зачет
1 место – Воркута
2 место – Усинск
3 место – Сыктывкар
По сообщению Минспорта РК
Добавить комментарий