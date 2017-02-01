Воркутинка вошла в резерв сборной России

Приказом Минспорта РФ утвержден «Список кандидатов в сборные команды Российской Федерации по киокусинкай на 2017 год». Впервые в него включены представители нашего города. В категории юниорки 16-17 лет вошла Валерия Кихай, которая занимается под руководством тренера Ивана Николаевича Голубца в ДЮСШ «Смена».

Валерия за свою недолгую карьеру стала серебряным призером «Открытого Кубка Японии», бронзовым призером Первенства России в 2016 г. чемпионкой и призером СЗФО, ЦФО, призером первенства Республики Коми и чемпионкой г. Воркута.