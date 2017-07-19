Всадницы из Коми завоевал пять медалей на российских соревнованиях

На соревнованиях по конному спорту в Кирове и Нижнем Новгороде спортсмены из Республики Коми завоевали пять медалей. По словам заместителя директора ГБУ Республики Коми «Спортивная школа по конному спорту» Андрея Латкина, на Чемпионате и Первенстве Кировской области по конному спорту выступили порядка 100 участников. Анастасия Бойцова и Татьяна Кузнецова, представлявшие Республику Коми, завоевали «золото» и «серебро» в «Любительской езде Экви 3».

Кроме этого, Анастасия Бойцова стала третьей среди юношей в дисциплине «Предварительный приз».

«Два спортсмена – три медали, думаю, такой результат говорит сам за себя. Спасибо нашим ребятам. А мы будем работать дальше и добиваться новых побед», — рассказал Андрей Латкин.

Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по конкуру, прошедшие на базе Нижегородского конноспортивного комплекса «Пассаж», принесли спортсменам Республики Коми две бронзы. Их завоевали Олеся Орлова в общем зачете на маршруте 1 (барьеры 90 см) и Полина Сивкова на маршруте 7 (барьеры 110 см).

«Олеся Сивкова прошла дистанцию за 54,8 секунд, уступив сопернице из Ульяновской области всего 0,7секунды, и заняла третье место. Олеся Орлова оказалась в 0,3 секунд от серебряной медали и тоже стала третьей», — продолжил Андрей Латкин.

Соревнования собрали около 100 спортивных пар-наездников из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пермского края, Оренбургской, Ульяновской и Кировская областей. Поскольку турнир носил открытый характер, к нему были допущены также спортсмены Северо-Западного федерального округа. Республику Коми представляла команда спортсменов ГБУ РК «Спортивная школа по конному спорту» и КЦ «Аврора».

По сообщению Минспорта РК