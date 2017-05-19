Выльгортские школьники – лучшие в соревнованиях по гражданской обороне

18 мая работники Учебного центра Управления противопожарной службы и гражданской защиты приняли участие в проведении этапа гражданской обороны в рамках республиканской спортивно-патриотической игры «Орлёнок – 2017», посвящённой 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования состоялись в м. Коччойяг Сыктывдинского района на базе ДОЛ «Мечта» и было частью комплексного тактико-специального учения «По фронтовым тылам». В соревнованиях участвовали 20 команд из 15 городов и районов республики. Участникам необходимо было преодолеть зону радиационного заражения и зону химического загрязнения, после чего правильно, в соответствии с определённым алгоритмом, снять средства индивидуальной защиты.

С первого же этапа бросилась в глаза разница в подготовке коллективов. Участники некоторых команд действовали неуверенно, постоянно задавали вопросы судьям на этапе, другие же, наоборот, не теряя времени на разговоры, выполняли прописанные в положении о соревнованиях задания. Образцом такой команды оказалась сборная МБОУ «Выльгортская СОШ №2», участники которой прошли этап просто молниеносно, обойдясь к тому же без штрафных очков. Ребята наглядно продемонстрировали высокий уровень знаний по гражданской обороне, действовали чётко, быстро и слаженно, как настоящая команда. Руководитель команды, учитель физической культуры Иван Кочев, может гордиться своими воспитанниками.

Распределение призовых мест проходило отдельно для школьных команд и команд военно-спортивных и военно-патриотических клубов. Первое место среди школ безоговорочно присуждено сыктывдинским ребятам. Второе место заняла команда МБОУ «СОШ №2» МО ГО «Сосногорск», третье – МОУ «СОШ» МО МР «Корткеросский». Среди клубов призовые места распределились следующим образом: I место – ВСК «Кадет» МБОУ «СОШ № 2» г. Емва МО МР «Княжпогостский», II место – ВПК «Гвардия» МОУ «ООШ № 53» пгт. Изъяю МО МР «Печора», III место – Клуб «Оптимист» МОУ «Сторожевская СОШ» МО МР «Корткеросский».

Необходимо также отметить команду МАОУ «СОШ № 33» МО ГО «Сыктывкар», участники которой прошли этап по гражданской обороне без штрафных очков. В этом, безусловно, заслуга школьного преподавателя ОБЖ Михаила Рогова, который хорошо подготовил ребят к чёткому и грамотному выполнению действий в точном соответствии с заданными алгоритмами.