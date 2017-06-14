Яна Паневина возвращается в «Нику»

Сыктывкарский баскетбольный клуб «Ника» официально объявил о подписании контракта с первым новичком команды – им стала хорошо знакомая болельщикам Яна Паневина. Напомним, Яна Паневина уже выступала за «Нику» в сезоне 2015-2016, когда клуб из Республики Коми играл во второй Суперлиге.

Все 22 матча за «Нику» игрок начинала в стартовом составе, являясь главным снайпером команды, набирала в среднем за игру больше всех в команде — 15 очков и проводила почти 30 минут на паркете.

Прошедший сезон Яна Паневина провела в составе омского «Нефтяника», с которым выиграла серебряные медали Суперлиги-1 чемпионата России, в среднем за матч набирая 12,5 очка (седьмое место в лиге), 2,8 подбора и 1,6 передачи.

«Мы очень рады, что Яна согласилась присоединиться к команде. Это отличный игрок с прекрасным видением поля, настоящий лидер, который усилит игру «Ники» в атаке», — подчеркнул генеральный менеджер сыктывкарского клуба Максим Чурсанов.

Планируется, что в «Нике» Яна Паневина будет играть на позиции разыгрывающего, на которой завоевывала золото чемпионата Европы-2010 и серебро чемпионата Европы-2011 среди молодежных сборных.

«Разыгрывающий – это голова команда, ее мозг, от чьих действий на площадке чаще всего зависит результат. Яна Паневина в последнее время чаще была задействована на позиции атакующего защитника. Но играя именно на позиции разыгрывающего завоевывала в составе молодежной сборной России золотые и серебряные медали Чемпионата Европы. Поэтому мы уверены, что Яна прекрасно справится со знакомой для себя ролью», — добавил М. Чурсанов.

Досье:

Яна Паневина: род.27.02.1991, мастер спорта международного класса.

Рост 166 см, вес 57 кг.

Выступала за команды: «Спарта энд К-2» (Видное), «Университет-Югра» (Сургут), «НИКА» (Сыктывкар), «Казаночка» (Казань), «Нефтяник» (Омская область).

По сообщению пресс-службы БК «Ника»