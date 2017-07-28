Юлия Белорукова попала в десятку лучших лыжероллеров фестиваля в Норвегии

На лыжероллерном фестивале Blink-2017, проходящем в Норвегии, Юлия Белорукова попала в десятку лучших спортсменов в забеге на вершину Люсеботн. Маршрут длиной 7,5 км делает 27 крутых поворотов с набором высоты более 900 метров.

Среди женщин победу в гонке одержала шведская лыжница Шарлотт Калла. На втором месте Хайди Венг (Норвегия). «Бронзу» завоевала Марит Бьорген (Норвегия).

В российской команде лучший результат показала Юлия Чекалева. Она проиграла лидеру гонки 3 минуты 50 секунд и заняла седьмое место. Спортсменка сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам Юлия Белорукова заняла девятое место.

Другая спортсменка региональной сборной, Ольга Царева, в гонке заняла 29 позицию.

В забеге участвовали 47 спортсменок из России, Франции, Норвегии, Швеции, Германии, США, Финляндии и Польши.

Сегодня, 28 июля, состоится масс-старт. 10 и 15 км. В завершающий день фестиваля, 29 июля, пройдет спринт.

По сообщению Минспорта РК