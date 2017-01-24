Юниорская сборная России по хоккею с мячом довольна условиями в Сыктывкаре и усиленно готовится к предстоящему Чемпионату мира

26 января в Сыктывкаре состоится открытие Чемпионата мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет. Следующие три дня молодых спортсменов ждет напряженный соревновательный график. Две лучшие сборные встретятся в финале в воскресенье. Пока же российская команда в столице Коми усиленно готовится к первенству. Тренеры и игроки с трудом нашли время, чтобы пообщаться с журналистами.

Главный тренер юниорской сборной России Дмитрий Щетинин заявил, что задача перед командой та же, что и перед другими четырьмя участниками чемпионата — победить. Условия тренировок и проживания в Сыктывкаре их полностью устраивают, хотя есть разногласия в отношениях с «небесной канцелярией».

«Подготовительный процесс немного скомкан. Когда мы выходим на лед, с точностью до минуты начинает идти такой снегопад, который за 10-15 минут заваливает все поле. Нам ничего не остается, как только корректировать намеченные планы», — посетовал на погоду специалист.

Сегодня состоится вторая контрольная встреча юниоров с сыктывкарским «Строителем». Первую, прошедшую 21 января, молодежь выиграла со счетом 6:3. Вторая игра, по мнению Д.Щетинина, даст окончательную информацию о состоянии команды, их взаимодействии на поле.

В команде собраны ребята из Кемерово, Ульяновска, Красноярска, Нижнего Новгорода. Есть и представитель Сыктывкара.

«Я мечтал о том, чтобы сыграть за сборную на своем льду в родном городе. Немного страшно», — признался игрок и юниорской сборной, и «Строителя» Никита Агафонов.

«Настрой боевой, по другому и быть не может. В Сыктывкаре мы впервые, прием отличный. По городу мало гуляли, но все, что мы видели, оставило приятное ощущение. В команде большинство знают друг друга, вместе ездили на Чемпионат мира до 17 лет, встречались на российских соревнованиях. Так что знакомы неплохо, и особо притираться друг к другу не надо», — поддержал его капитан сборной, полузащитник Олег Тарнауцкий.

Д.Щетихин заметил, что нет смысла выделять какого-то основного соперника.

«Если на первенствах взрослых национальных команд более-менее все понятно, в соревнованиях юниоров и молодежи могут быть сюрпризы. Еще нестабилен уровень игроков, присутствуют психологические моменты. Поэтому ожидать стабильных действий со стороны любой команды не приходится. Поэтому серьезно настраиваемся ко всем», — заявил главный тренер.

Также затронули тему качества льда на Республиканском стадионе, на которое жаловались тренеры игравших за Суперкубок России тренеры «СКА-Нефтяника» и «Енисея».

«Если сравнивать с Хабаровском и Красноярском, конечно, разница есть. Нельзя сказать, что оно неудовлетворительное, но когда на поле выходят команды такого уровня, для них идеальный лед — это само собой разумеющееся. Когда любой технический элемент ты делаешь с закрытыми глазами, когда ты не контролируешь, дробит мяч или нет. Здесь внимание переключается на контроль мяча, это мешает», — признался Д.Щетинин.

Позднее организаторы с сыктывкарской стороны сообщили, что качественно подготовить лед к Суперкубку помешала погода, все силы были брошены на уборку снега. К матчам чемпионата мира подобных погодных сюрпризов быть не должно, и лед должен быть отличного качества.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва